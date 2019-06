Trasporto 2019 senza tribune, possibile passaggio in via Marconi

Quella del 2019 sarà una festa di Santa Rosa senza tribune ed è stato aperto un confronto sull’ipotesi di un Trasporto extralarge che passi anche su via Marconi. La prima decisione è stata maturata nei giorni scorsi, all’interno della commissione di sicurezza tra Prefettura, Comune di Viterbo e forze dell’ordine. Dopo decenni si cambia e tutto sarà sostituito con delle sedie, posizionate in maniera coreografica.

Al momento sono state previste 2.200 sedute in piazza del Plebiscito e 600 a piazza del Teatro. Si sta ragionando, ma c’è ancora tempo, sulla possibilità di creare una pedana in piazza Fontana Grande e posizionare anche lì altre sedie. “Il fatto è che in quel punto della città c’è la tradizione di chi si posiziona da solo le sedute, un costume davvero radicato. Va fatta una valutazione seria e rispettosa”, commenta il sindaco Giovanni Arena.

Il secondo tema invece rischia di diventare incandescente, così da alzare ancora di più le temperature di un’estate già torrida. Il Sodalizio dei Facchini infatti guarderebbe con favore all’ipotesi di un nuovo passaggio su via Marconi, ma l’ipotesi è andata di traverso nelle stanze di Palazzo dei Priori. Tanto che nella giornata di giovedì il sindaco Arena ha anche convocato una riunione di maggioranza per un confronto di opinioni con i suoi.

“Sulla questione via Marconi - aggiunge Arena - non intendo pronunciare un no a priori, aprirò un confronto e sono disponibile all’ascolto. La posizione che mi sento di esprimere è però di dubbio sull’opportunità. Chiederò ai Facchini di metterci a un tavolo e aprire una riflessione".