Il Comitato regionale della Figc ha ufficializzato le sedi delle finali dei play off di Promozione. Tre finali, tutte in programma domenica 9 giugno alle ore 11, per determinare la classifica finale della graduatoria dei ripescaggi in Eccellenza. Palestrina e Pontinia si affrontano per il primo posto, Aranova e Monti Cimini per la terza posizione. Più di una finalina di consolazione che si giocherà sul campo sintetico del "Livio Bonelli" di Tarquinia, sede più o meno a metà strada tra Aranova e Vignanello.