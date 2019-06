Piero Camilli lascerà la Viterbese (e il calcio) oppure tornerà sui propri passi iscrivendo la squadra alla prossima serie C? La decisione, in un senso o nell'altro, si conoscerà a breve, forse già in questo fine settimana, viste le prime scadenze per effettuare l'iscrizione al campionato. Che, lo ricordiamo, nella passata stagione - con un trofeo e tanta rabbia in meno - il proprietario del club gialloblù garantì il 22 giugno, in netto anticipo rispetto alle altre società della terza serie nazionale, comprese quelle saltate in corso d'opera (Pro Piacenza e Matera) scatenando giustamente lo sconcerto dell'imprenditore di Grotte di Castro, costretto a far traslocare la Viterbese al Sud sobbarcandosi problemi logistici ed elevati costi di gestione delle trasferte.