Trionfo Sorianese, Tarquinia ko

Sorianese-Tarquinia 2-0

Sorianese Porta, Selvaggini, Centofanti (27 s.t. Burratti), Mastrangeli, Perelli, Moretti, Fratini, Del Moro (42 s.t D’Annibale), Floccari (46 s.t. Quitarrini), Perazza (34 s.t. Pallotta), Minella A.disp. Giralso, Ruzzi, Mene, Nicolamme All. Alessandrini

Tarquinia Calcio Paracucchi, Ciurluini, Menicucci, Palumbo (1 s.t. Giordan), Caria, Arcorace (13 s.t Fabiani), Rapaccioni, Bellucci (25 s.t. Seripa, 39 s.t. Fattori), Rosati, Forieri, Tamiri (33 s.t. Mancini). A disp. Modesti, Battellocchi, Donninelli, Zacchei All. Parmigiani-Distafano

Arbitro Colelli di Ostia

Marcatori 2 pt Floccari su rig., 47 pt Minella

Note campo con erba molto alta non in perfette condizioni. Spettatori 800 circa. Ammoniti: Selvaggini, Mastrangeli (S), Rapaccioni (T) Espulso al 32 s.t. dalla panchina Battellocchi per proteste.

La Sorianese batte all’inglese il Tarquinia Calcio e centra una storica doppietta. Alla fine applausi scroscianti per tutti in un Piermattei gremito da circa 800 persone. Applausi per il Tarquinia capace di portare a termine un campionato strepitoso spaventando sino all’ultimo la Sorianese; applausi per la Sorianese capace di vincere in un solo anno campionato e coppa.