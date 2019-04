VITERBESE-CATANZARO 2-2

RETI 34’ pt Fischnaller (C); 24’ st D’Ursi (C), 30’ st su calcio di rigore Polidori (V), 46’ st Atanasov (V)

VITERBESE (3-5-2) Valentini - Atanasov, Rinaldi, Sparandeo - De Giorgi (31’ st Molinaro), Tsonev (1’ st Cenciarelli), Damiani (21’ st Zerbin), Palermo, Mignanelli - Vandeputte (26’ st Luppi), Polidori A disp. Demba, Bertollini, Del Prete, Milillo, Coppola, Pacilli, Artioli, Ferramisco All. Calabro

CATANZARO (3-4-3) Furlan - Celiento, Riggio, Signorini - Casoli, De Risio, Maita, Nicoletti - Bianchimano (21’ st Eklu), D’Ursi (32’ st Figliomeni), Fischnaller (38’ st Statella) A disp. Elezaj, Palambianchi, Iuliano, Favalli, Nikolopoulos, Lame, Mittica, Posocco All. Auteri

ARBITRO Santoro di Messina

NOTE giornata fredda, con pioggia battente durante la partita, campo allentato, spettatori 900 circa. Espulsi al 37’ pt Rinaldi (V), al 18’ st Maita (C) e al 30’ st Signorini (C), tutti per doppia ammonizione. Ammoniti: 9’ st Casoli (C), 23’ st Polidori (V),

41’ st Celiento (C), 45’ st Furlan (C). Angoli: 7-1 per la Viterbese. Recupero: 4’ pt; 5’ st

Ancora una rimonta che fa esplodere il Rocchi. Pioggia dal cielo, ma sereno in campo. Il Catanzaro si porta avanti con un gol strepitoso di Fischnaller e raddoppia con D'Ursi. La Viterbese, però, non demorde, e prima con Zerbin si guadagna un calcio di rigore realizzato da Polidori. Poi, al 91’, ecco il pareggio di Atanasov, una vera e propria liberazione. E’ un punto d’oro per una partita dallo svolgimento particolare: tre espulsioni che hanno lasciato i padroni di casa in dieci già nel primo tempo e i calabresi in nove.