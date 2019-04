"Per prima cosa nella gara di domenica voglio vedere una prova di maturità e di grande carattere da parte dei ragazzi. Sento molto entusiasmo e fiducia intorno alla squadra e tutto ciò va alimentato con prestazioni e risultati". Così ha parlato l'allenatore della Viterbese, Antonio Calabro, alla vigilia dell'impegno di campionato della Viterbese contro il Catanzaro al Rocchi (inizio ore 14.30). "Il tour de force ormai è una costante per noi - riprende Calabro -, quindi valuteremo tutte le situazioni del caso in base alle risorse fisiche e psicologiche della squadra, per affrontare al meglio gli avversari. Al Rocchi mi aspetto un Catanzaro molto organizzato e una squadra che vuole fare punti per la classifica. Sarà una gara di grande sacrificio da parte di tutti, sia da parte di chi gioca dall'inizio, sia da chi potrebbe subentrare a partita in corso. Avverto veramente tanto entusiasmo da parte dei tifosi e spero che questo entusiasmo si tramuti in forza positiva da dare alla squadra - conclude l'allenatore viterbese -, perché questi ragazzi se lo meritano. Voglio fare un applauso a quei tifosi che sono venuti sempre a seguirci in infrasettimanale, spesso in trasferte lunghissime. Li ringrazio per il supporto che ci hanno dimostrato in ogni singola partita, è una cosa che ho apprezzato e che mi fa veramente piacere”.