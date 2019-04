Coppa italia: la Viterbese centra ancora la finale

TRAPANI-VITERBESE 1-2 (andata 0-1)

RETI 35' pt Costa Ferreira (T), 46’ pt Mignanelli (V); 15' st Pacilli (V)

TRAPANI (4-3-3) Ferrara 5.5 - Costa Ferreira 6.5 (14' st Lomolino 5), Scognamillo 5.5 (1' st Da Silva 5.5), Mulè 5.5, Ramos 5 (14' st Tolomello 5.5) - Toscano 5.5, Corapi 5.5 (20' st Aloi 6), Fedato 5.5 - Mastaj 5.5, Nzola 5 (6' st Ferretti 5.5), Tulli 5.5 A disp. Dini, Cavalli, Scrugli, Evacuo All. Italiano 5.5

VITERBESE (3-4-2-1) Thiam 6 - Atanasov 6, Coda 6, Rinaldi 6.5 (36' st Coppola sv) - De Giorgi 6 (36' st Molinaro ng), Damiani 6, Palermo 6.5, Mignanelli 7 (20' st Sparandeo 6) - Vandeputte 5.5 (10' st Cenciarelli 6), Pacilli 7 (36' st Artioli sv) - Bismark A disp. Forte, Valentini, Milillo, Sini, Zerbin, Polidori, Luppi, Tsonev All. Calabro 7

ARBITRO Meraviglia di Pistoia 6.5

NOTE spettatori 2000 circa, espulso al 41’ st il portiere Ferrara (T) per fallo di mano fuori dall'area di rigore. Angoli 4-2 per la Viterbese. Recupero: 1’ pt, 4’ st

Alla finale contro il Monza parteciperà la Viterbese che, tra andata e ritorno, ha battuto due volte il Trapani in Coppa Italia. La possibilità di esporre in bacheca il prestigioso trofeo, è adesso a portata di mano per la compagine guidata da Antonio Calabro il quale è riuscito a trasmettere alla squadra la sua inesauribile voglia di vincere, di ottenere soddisfazioni, di giocarsela sempre contro tutti. Non è stato facile vincere pure la gara di ritorno che s’era messa inizialmente male, dopo il vantaggio conseguito da un Trapani che dinanzi al proprio pubblico aveva l’obbligo di riscattare l’amara sconfitta rimediata sul campo della Juve Sabia, dove si sono infrante le possibilità di puntare alla promozione diretta in serie B, perdendo il confronto diretto con la capolista oramai sempre più irraggiungibile. Eppure la Viterbese ci è riuscita, ribaltando la situazione grazie alle reti di Mignanelli nel recupero del primo tempo e di Pacilli al 15' della ripresa.