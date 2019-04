Si svolgerà martedì 9 aprile 2019, alle 18.45, nella sede della sezione di Viterbo dell’associazione italiana arbitri, una riunione tecnica che vedrà come relatore l’arbitro di serie A Fabrizio Pasqua. In forza alla sezione di Tivoli, Pasqua nel luglio 2012 è stato designato per la Manchester United Premier Cup, disputatasi a Shanghai. L’esordio in serie B avviene il 1 settembre 2012 nella gara Lanciano-Varese e la prima gara in serie A che dirige è Catania-Pescara dell’11 maggio 2013. Viene nominato “miglior giovane 2014-2015”, premio assegnato al miglior arbitro della Serie B in occasione del Premio Sportilia. Il 27 maggio 2017 ritira presso la sezione di Bologna il Premio “Giorgio Bernardi”, quale miglior arbitro debuttante nella massima serie. Nel giugno 2017 è designato per dirigere la finale di ritorno dei play-off di serie B 2016-2017 tra Benevento e Carpi, che vede il passaggio del Benevento in Serie A. “Siamo orgogliosi di ospitare il collega Fabrizio Pasqua – dichiara il presidente dell’Aia viterbese, Luigi Gasbarri – un bravissimo arbitro che saprà trasferire la sua esperienza ai colleghi della Tuscia, specialmente i più giovani".