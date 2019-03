VITERBESE-TRAPANI 1-0

RETE 42’ st Molinaro

VITERBESE (3-4-3) Valentini - Atanasov, Rinaldi, Coda (17’ st Molinaro) - De Giorgi, Palermo, Damiani (27’ st Coppola), Mignanelli - Vandeputte (27’ st Tsonev), Zerbin (1’ st Bismark), Polidori (48’ st Artioli) A disp. Demba, Bertollini, Sparandeo, Del Prete, Milillo, Ferramisco, Capparella All. Calabro

TRAPANI (4-3-3) Ferrara - Garufo (14’ pt Scrugli), Taugordeau, Scognamillo, Franco (27’ st Costa Ferreira) - Corapi, Toscano, Girasole - Dambros (27’ st Fedato), Nzola, Mastaj A disp. Dini, Cavalli, Da Silva, Ferretti, Evacuo, Mulè, D’Angelo, Lomodino All. Italiano

ARBITRO D’Ascanio di Ancona

NOTE serata fredda, con forte vento di tramontana, campo in buone condizioni, spettatori 2.000 circa. Ammoniti: 42’ st Molinaro (V)

La Viterbese fa suo il primo atto dell’andata delle semifinale di Coppa. Molinari al 42’ della ripresa ha regalato il successo davanti a quasi 2.000 tifosi presenti al Rocchi. ifensore granata. Si va negli spogliatoi e Calabro richiama Zerbin per far entrare Bismark. La ripresa inizia con la Viterbese. Ritorno della semifinale di coppa mercoledì 10 aprile (ore 20.30) allo stadio “Provinciale” di Trapani. I gialloblù ci arriveranno con due risultati utili su tre, sperando di raggiungere in finale il Monza di Berlusconi e Galliani, che ieri si è qualificato per l’ultimo atto pareggiando 1-1 la semifinale di ritorno con il Vicenza.