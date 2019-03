VITERBESE-VIBONESE 2-2

RETE 2’ st Polidori (VIT), 18’ st Scaccabarozzi (VIB), 27’ st Bismark (VIT), 40’ st su rigore Obodo (VIT)

VITERBESE (3-5-2) Valentini - Atanasov, Rinaldi, Coda (15’ st Milillo) - Zerbin (15’ st De Giorgi), Palermo (1’ st Bismark), Damiani, Tsonev, Mignanelli - Pacilli (1’ st Vandeputte), Polidori (41’ st Luppi) A disp. Demba, Bertollini, Sparandeo, Del Prete, Coppola, Artioli, Molinaro All. Calabro

VIBONESE (4-3-2-1) Zaccagno - Finizio (32’ st Taurino), Camilleri (41’ st Franchino), Malberti, Macciucca - Collodel (32’ st Ciotti), Obodo, Saccabarozzi - Allegretti, Melillo (32’ st Prezioso) - Bubas (1’ st Çani) A disp. Mengoni, Donnarumma, Filogamo, D'Agostino, La Ragione, Buonocore All. Orlandi

ARBITRO Carrione di Castellammare di Stabia

NOTE pomeriggio soleggiato, campo non in perfette condizioni, spettatori 1.500 circa con una trentina di tifosi da Vibo Valentia. Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Luca Paolella, allenatore delle giovani gialloblù e tifoso della Viterbese. Ammoniti: Mignanelli, Milillo, Polidori, Rinaldi, Vandeputte (VIT); Finizio, Allegretti (VIB). Recupero: 1’ pt; 3’ st

Una Viterbese acciaccata sfiora la vittoria al Rocchi contro un’ottima Vibonese che non molla fino all’ultimo. Alla fine ne esce un 2-2 che lascia tanto amaro in bocca alla formazione gialloblù, ripresa proprio nelle battute conclusive del match. Il vantaggio conquistato con i gol dei due attaccanti Polidori e Bismark, infatti, viene prima recuperato da Scaccabarozzi, che firma il secondo gol stagionale, poi da Obodo su calcio di rigore a cinque minuti dalla fine dei giochi. L’arbitro Carrione di Castellammare di Stabia fischia generosamente un fallo di mano del numero 18 Polidori e il capitano dei calabresi stabilisce con freddezza il definitivo pareggio. L’allenatore gialloblù Antonio Calabro nella “pancia” dello stadio parla di una Viterbese penalizzata e non poco dagli infortuni, ma comunque in partita, e soprattutto in vantaggio, fino all’ultimo minuto: “Nonostante tutto, la partita la stavamo vincendo - fa notare il tecnico salentino, che ha fatto a meno di Baldassin, Cenciarelli e Sini -. Poi, quando sono venute meno le energie fisiche e mentali la Vibonese è stata brava e ha recuperato. Quando non sei al 100 per cento della condizione, come nel nostro caso, in questa categoria tutte le squadre possono metterti in difficoltà. E quando non stai bene devi fare le cose essenziali”. Ma come se non fosse già abbastanza, per le prossime gare l’allenatore della Viterbese dovrà fare a meno di altri giocatori, visto che l’attaccante Davide Luppi ha terminato il match zoppicando e stringendo i denti: “Lui ha accusato qualche problemino così come anche Coda, che ha preso una brutta botta. Ma al momento non so con certezza la loro situazione che andrà valutata nelle prossime ore”. Sarebbe un ulteriore ostacolo, oltre alla stanchezza, per i gialloblù, attesi mercoledì prossimo, ancora alla Palazzina, dalla difficile semifinale di andata di Coppa Italia contro il Trapani: “Sini e Cenciarelli salteranno le prossime gare ma non ci abbattiamo - conclude Calabro -. Abbiamo una sfida importante da giocare e nonostante le varie assenze abbiamo tutte le carte per fare bene”.