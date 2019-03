LANUSEI-MONTEROSI 3-1

RETI 33' pt Bernardotto (L), 17' st Floris (L), 22' st Nohamn (M), 44' st Quatrana (L)

LANUSEI (4-3-3) La Gorga 6,5; Bonu 6, Esposito 6, Girasole 6,5, Carta 7 (48' st Righetti sv); Demontis 6, Ladu 5,5, Likaxhiu 6,5 (34' st nannini sv); Sicari 6 (26' st Mastromarino sv), Bernardotto 7 (34' st Chiumarulo 6,5), Floris 7 (25' st Quatrana 6,5). A disp. Chingari, Righetti, Tenkorang Jo., Nannini, Mossa, Tenkorang Ja. All. Gardini 7

MONTEROSI (4-3-2-1) Leone 6,5; Giannetti 5,5 (13' st Rasi 6), Valentini 5,5 Matrone 5,5 (20' st Gjuci 5,5), Gasperini sv (36' pt Messina 6); Pisanu 6, Mastrantonio 5,5, Boldrini 6,5; Gabbianelli 6,5, Proia 5,5 (13' st Gerevini 6), Nohman 7 A disp.:Rocchi, Pellacani, Piano, Falasca All. Mariotti 6

ARBITRO Sicurello di Seregno 6

NOTE giornata di sole, spettatori 800. Angoli 6-4. Ammoniti Pisanu, Sabatini, Gabbianelli. Al 40' st allontanato per proteste il tecnico Mariotti (M). Al 40' st Ladu calcia sul palo un rigore (L). Recupero pt 2; st 5.

Monterosi battuto 3-1 a Lanusei. Al 3′ Pisanu sulla destra per Boldrini, che cerca subito la conclusione senza fortuna. Al 7′ ancora Monterosi: Nohman serve Gabbianelli che prova il diagonale ma La Gorga para. Al 18′ primo squillo del Lanusei: tiro di Ladu dai 20 metri palla fuori. Al 19′ ancora sardi pericolosi: grande azione di Demontis che salta iin velocità un paio di difensori, poi cerca il tiro sul primo palo ma Leone è atteno e sventa il pericolo. Al 26′ punizione per i viterbesi, ci prova Boldrini palla fuori. Al 30′ spinge il Lanusei, azione confusa ma insistita, la difesa si chiude a riccio e l’azione sfuma. Al 33' Bernadotto è il più lesto di tutti nel ribattere in rete un cross di De Montis respinto dalla difesa. Al 36′ primo cambio Monterosi: fuori il capitano Gasperini, dentro Messina. La fascia di capitano passa a Nohman. Al 43′ fatica a reagire il Monterosi, Boldrini ci riprova, tiro in corsa ampiamente alto. Nella ripresa al 10' ritmi bassi, Monterosi sembra stare molto sulle gambe. Al 17' gol del Lanusei: Carta scatta sulla sinistra e crossa al centro per l'accorrente Floris che insacca con un tiro sotto l'incrocio. Al 22' rete del Monterosi: conclusione di Boldrini da fuori area e palla deviata, ma Nohman è il più veloce di tutti e insacca. Al 26' Lanusei pericoloso con Likaxhiu che prova il jolly ma senza fortuna. Al 37' Sabatini cade in area ma l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Al 40' rigore per il Lanusei: Fallo di Pisanu su Chiumarulo, per l'arbitro è rigore. Espulso il tecnico Mariotti per proteste. Ladu manda il pallone sul palo. Al 44' gol del Lanusei: Quatrana si invola in contropiede e fredda Leone per il 3-1. Al 49' Grande parata di La Gorga suol colpo di testa di Nohman.