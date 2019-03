FLAMINIA-LATTE DOLCE SASSARI 1-1

RETI 33' pt Palmas (LDS), 44' pt su rigore Carta (F)

FLAMINIA Vitali, Gnignera, Carta (46' st Mattia), Buono, D’Orsi, Fapperdue, Seck, Guadalupi (36' st Morbidelli), Abate (31' stLazzarini), Mignone, Ferrara (19' st Invernizzi) A disp. Montesi, Staffa, Sirbu, Genchi, Polizzi All. Schenardi

LATTE DOLCE SASSARI Lai, Pireddu, Patacchiola, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Tuccio (31'st Daga), Masala, Scognamillo (24'st Piga), Tony (24'st Carboni), Palmas (37'st Doukar) A disp. Garau, Gadau, Fini, Usai, Marcangeli All. Udassi

ARBITRO Costanza di Agrigento

NOTE giornata limpida, spettatori 150 circa. Ammoniti: Fapperdue (F); Patacchiola, Tuccio, Cabeccia (LDS). Al 42' st espulso Carboni (LDS) per un colpo a Fapperdue (F). Calci d’angolo 4-0 per il Latte Dolce Sassari

Parità al "Madami" tra Flaminia e Latte Dolce Sassari. Al 15' passaggio filtrante in area di Gnignera per Guadalupi che da buona posizione calcia a lato. Al 19' punizione dai 25 metri di Guadalupi. Il potente tiro viene bloccato con sicurezza dal portiere sardo Lai. Al 22' debole tiro dalla distanza di Msala che Vitali para con facilità. Al 25’ fiacco diagonale di Mignone dal limite dell’area avversaria. Al 33’ gol del Latte Dolce Sassari: il terzino Patacchoiola lancia in contropiede Palmas che in area batte Vitali. Al 41’ bel cross dal fondo di Carta, Abate colpisce di testa, ma la palla termina alta. Al 44' pari della Flaminia: Patacchiola stende in area Mignone, Carta realizza il penalty. Nella ripresa, all'8' Palmas scodella in area falisca un pallone invitante per Tony che di testa sfiora il lato della porta difesa da Vitali. Al 13' Mignone entra in area sarda, ma la sua conclusione è debole. Al 30’ clamorosa traversa colpita dal forte sinistro di Palmas, la palla cade sulla riga per poi essere allontanata dalla difesa civitonica.