CASERTANA-VITERBESE 3-4

RETI 22’ pt su rigore e 34' pt su rigore Pacilli (V), 32’ pt Meola (C), 47’ pt Tsonev (V); 9’ st su rigore Castaldo (C), 19’ st Zito (C), 41’ st Mignanelli (V)

CASERTANA (3-5-2) Adamonis 6; Blondett 5, Pascali 4, Lorenzini 5; Meola 6, Romano 5.5, Vacca 5, De Marco 5.5 (39’ st Santoro ng), Zito 6.5; Cigliano 6, Castaldo 6.5. A disp.: Zivkovic, Ciriello, Matese, Gonzalez, Genovese, Moccia, Leonetti, Zaccaro All. Di Costanzo-Esposito 5

VITERBESE (3-5-2) Valentini 5.5; Atanasov 6, Rinaldi 5.5, Coda 6 (22’ st Sini 6); Zerbin 5.5 (36’ pt De Giorgi 6), Baldassin 6.5, Damiani 6.5, Tsonev 6.5 (11’ st Cenciarelli 6), Mignanelli 7; Pacilli 7 (11’ st Polidori 6), Bismark 6.5 (22’ st Vandeputte 6). A disp.: Demba, Sperandeo, Milillo, Coppola, Luppi, Artioli, Molinaro All. Calabro 6.5

ARBITRO Tremolada di Monza 5

NOTE spettatori 1000 circa. Ammoniti: Blondett, Santoro, Damiani, Sini, Mignanelli per gioco scorretto. Angoli: 3-1 per la Casertana. Recupero: pt 2’, st 4’.

Pazza Viterbese. Avanti 3-1 all’intervallo, si fa rimontare dalla Casertana e la batte a quattro dalla fine con Mignanelli, al termine di un confronto aperto a qualsiasi risultato, ma vinto con pieno merito dalla formazione di Antonio Calabro, ora in piena zona play off. Al 22’ calcio di rigore per la Viterbese. Blondett strattona Bismark e viene ammonito. Dal dischetto, Pacilli spiazza Adamonis e porta avanti la Viterbese. Al 31’ Casertana pericolosa. Cross di Cigliano per la girata di testa di Castaldo: pallone sul fondo. Al 32’ la Casertana pareggia. Castaldo supera Zerbin e serve un pallone d’oro sul secondo palo per l’inserimento vincente di Meola. Al 34’ secondo rigore per la Viterbese. Pascali stende Zerbin in area, dagli undici metri Pacilli cambia angolo e batte nuovamente Adamonis. Al 47’ la Viterbese cala il tris. Bismark serve Tsonev che, con un tiro a incrociare, batte Adamonis per il 3-1 laziale. Nella ripresa, al 9’ la Casertana accorcia le distanze. Coda tocca la sfera con il braccio e l’arbitro concede il calcio di rigore, trasformato da Castaldo. Al 19’ la Casertana completa la rimonta. Contropiede fulmineo imbastito da Cigliano, per la sponda di Castaldo che serve Zito: sinistro potente, Valentini è battuto. Al 23’ la Viterbese sfiora il vantaggio. De Giorgi pesca Mignanelli sul secondo palo, conclusione violenta respinta da Adamonis. Poi Baldassin svirgola. Al 41’ la Viterbese passa. Mignanelli si invola sulla sinistra, evita l’intervento di Pascali e batte Adamonis con un tiro preciso e angolato.