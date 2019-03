Il Monterosi ha iniziato la settimana che porta alla delicatissima sfida in casa della capolista Lanusei in programma domenica prossima al "Lixius" alle ore 14.30. Non arrivano buone notizie dall'infermeria perché oltre al lungodegente Valerio Frasca non si è allenato nemmeno l’altro portiere Luis De Maio per un’infiammazione al tendine della gamba. Per il classe 2000 solo terapia. Ai box anche il bomber Daniele Nohman, ancora fermo dopo il problema muscolare accusato nel match con l’Atletico. Per il suo recupero sarà una corsa contro il tempo. Differenziato per Michele Boldrini anche lui non al meglio della condizione. Michele Pisanu e Valerio Mastrantonio a letto con l’influenza. Insomma, bei grattacapi per il tecnico Marco Mariotti che non può sicuramente preparare la sfida alla capolista nelle migliori condizioni. Quella di Lanusei, finora dimostratasi assolutamente la migliore squadra del campionato, rappresenta l’inizio di un mese fondamentale dove il Monterosi affronterà successivamente in fila Flaminia, Latte Dolce ed Cassino. Quattro gare dopo le quali molto probabilmente conosceremo il destino dei biancorossi in questa stagione.