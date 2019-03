VITERBESE-PISA 3-2

RETI 43' pt Polidori (V); 3' st Moscardelli (P), 34' st Marconi (P), 45' st Atanasov (V), 47' st Pacilli (V)

VITERBESE Valentini, Rinaldi, Sini, Atanasov; Zerbin (36' st Molinaro), Cenciarelli (36' st Pacilli) Damiani, Mignanelli; Vandeputte (30' st Tsonev), Polidori, Luppi (12' st Bismark) A disp. Thiam, Bertollini, Coda, Sparandeo, Del Prete, Milillo, Coppola, Artioli All. Calabro

PISA D'Egidio, Birindelli, Brignani (43' st Benedetti), Buschiazzo, Masi, Verna, Moscardelli (26' st Pesenti), Di Quinzio, Meroni (16' st Lisi), Marconi, Izzillo (26' st Gucher) A disp. Gori, Kucich, Gamarra, Minesso, Masucci, Pesenti, Lidin All. D'Angelo

ARBITRO Rutella di Enna

NOTE campo non in perfette condizioni, serata fredda ed umida, spettatori 1500 circa con un centinaio da Pisa. Ammoniti: Zerbin (V); Di Quinzio (P). Angoli: 7-3.

La Viterbese batte il Pisa 3-2 nei quarti di Coppa Italia e vola in semifinale dove affronterà il Trapani. Tanto cuore è stato messo in campo dai gialloblù che all'89' era sotto 1-2. Vantaggio di Polidori per i gialloblù al 43' del primo tempo, poi la rimonta dei toscani firmata da Moscardelli e Marconi al 3' e al 34' della ripresa. Partita finita? Macché. La Viterbese è riuscita a compiere un'impresa che raramente si vede sui campi di calcio, ribaltando a sua volta il Pisa in due minuti. Al 90' il pareggio di Atanasov e sessanta secondi dopo il gol decisivo di Pacilli, entrato da pochi minuti. Toscani storditi, la Viterbese passa il turno e fa festa insieme ai suoi tifosi.