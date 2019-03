VITERBESE-MONOPOLI 0-0

VITERBESE (3-5-2) Valentini - Rinaldi, Sini, Atanasov (37' st Artioli) - De Giorgi, Baldassin, Palermo, Cenciarelli (1' st Vandeputte), Zerbin - Polidori (14' st Pacilli), Bismark (1' st Luppi) A disp. Thiam, Bertollini, Sparandeo, Milillo, Coppola, Molinaro, Tsonev All. Calabro

MONOPOLI Pissardo, Mercadante, Scoppa, Zampa, Bastrini, Mangni (37' st Sounas), Gerardi, Paolucci, Ferrara (14' st Rota), Fabris (27' st Rota), De Franco A disp. Crisanto, Mariano, Gatti, Sanzone, Mangione, Cavallari, Berardi, Maimone, Montinaro All. Scienza

ARBITRO Nicoletti di Catanzaro

NOTE giornata mite e ventilata, campo non in perfette condizioni, spettatori 700 circa. Espulso al 33' st Bastrini (M) per doppia ammonizione. Ammoniti: Atanasov, Sini, Palermo (V); Zampa (M). Angoli: 4-3.

Finisce senza reti (0-0) il recupero della 6° giornata tra Viterbese e Monopoli. I gialloblù ci provano, soprattutto nel primo tempo, ma senza centrare il bersaglio. Nella ripresa, invece, la stanchezza si fa sentire e la squadra di Calabro non riesce ad impensierire più di tanto la difesa dei pugliesi. Ora la Viterbese osserverà un turno di riposo, visto che da calendario domenica prossima avrebbe dovuto affrontare il Matera (poi escluso dal campionato). Occhi puntati dunque sull'impegno successivo in Coppa Italia, fissato per mercoledì 13 marzo alle ore 20.30 allo stadio Rocchi contro il Pisa. In ballo l'accesso alla semifinale della competizione.

BIGLIETTI DI COPPA E a proposito di Viterbese-Pisa, la società gialloblù comunicato che "da giovedì 7 marzo sono in vendita i biglietti, che potranno essere acquistati presso i consueti punti vendita". Per gli abbonati della Viterbese c'è il diritto di prelazione fino a sabato 9 marzo (ore 13), che potrà essere esercitato presso la segreteria del club gialloblù allo stadio "Enrico Rocchi" (ingresso via Newman) oppure presso la tabaccheria di Claudia Casti in via della Palazzina 123. Settori e prezzi dei tagliandi: tribuna vip 30 euro (ridotto donne 15); tribuna centrale 20 euro (ridotto donne 10 e under 14 5 euro); curva nord 10 euro (ridotto donne 5 e under 14 3 euro).