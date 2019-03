Viterbese, la carica di Calabro"Voglio i tre punti col Monopoli"

"Il Monopoli è una squadra che nelle tre partite successive alla gara giocata in casa contro di noi ha vinto a Pagani, ha fermato la Juve Stabia in casa sullo 0-0 e ha perso di misura per 1-0 a Catanzaro, in una partita in cui ha dato filo da torcere agli avversari e nella quale non meritava di perdere". Così ha parlato l'allenatore della Viterbese Antonio Calabro alla vigilia del recupero contro i biancoverdi pugliesi in programma mercoledì alle ore 14.30 allo stadio Rocchi. "Il Monopoli - riprende l'allenatore della Viterbese - è una compagine formata da giocatori che nelle ripartenze possono essere letali e, inoltre, è anche una squadra fisica. Loro hanno riposato domenica, mentre noi, nello stesso arco di tempo, praticamente a meno di un mese di distanza dalla gara giocata allo stadio 'Vito Simone Veneziani', abbiamo disputato sei partite, quindi abbiamo tre gare in più sulle gambe rispetto ai nostri avversari. Dalla mia squadra voglio vedere in questo momento di difficoltà fisica molta coesione di intenti alla ricerca di un risultato pieno. Inoltre, voglio vederli lottare e superare gli ostacoli con la forza del gruppo e questo possiamo farlo solo se scendiamo in campo compatti e coesi”. L'elenco dei convocati: Artioli, Atanasov, Baldassin, Bertollini, Bismark, Cenciarelli, Coppola, Thiam, De Giorgi, Luppi, Mignanelli, Milillo, Molinaro, Pacilli, Palermo Simone, Polidori Alessandro, Rinaldi, Sparandeo, Sini, Tsonev, Valentini, Vandeputte e Zerbin.