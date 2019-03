Brutto stop della Flaminia, che incappa in una giornata no a Cassino, venendo sconfitta per 4-1 dalla squadra di Urbano. Peggiore prestazione stagionale degli uomini di Schenardi, che dovranno ritornare a correre - dopo la pausa - nel confronto con il Latte Dolce Sassari.

CASSINO-FLAMINIA 4-1

RETI 45’ pt Nocerino (C); 20’ st Ricamato (C), 22’ st e 50' st su rigore Marcheggiani (C), 31’ st Ferrara (F)

CASSINO (3-5-2) Palombo 6 - Di Filippo 6, Carcione 6, Nocerino 6.5 - Tribelli 7 (43’ st Di Sotto sv), Darboe 6.5, Tirelli 6.5, Ricamato 7, Tomassi 6 (47’ st Mattera sv) - Marcheggiani 6.5, Lombardi 6 (17’ st Camara sv) A disp. Della Pietra, Fragnoli, Zegarelli, Cocorocchio, Miele, Scibilia All. Urbano

FLAMINIA (4-3-1-2) Vitali 6.5 - Staffa 5,5, Fapperdue 4.5 (26‘ st Mattia sv), D’Orsi 5, Carta 5.5 - Seck 5.5, Buono 6.5 (32’ st Genchi sv), Giovannetti 5,5 (9’ st Sirbu 5.5) - Morbidelli 5.5 (26‘ st Invernizzi 6) - Ferrara 6, Abate 5.5 (26' st Guadalupi sv) A disp. Montesi, Lazzarini, Buffolino, Mancini All. Schenardi 6

ARBITRO Finzi di Foligno 6.5

NOTE ammoniti: Buono, Marcheggiani. Angoli: 2-4. Fuorigioco: 2-5. Recupero: 0' pt; 5' st