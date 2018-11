Il Doc Gallese comunica lo scioglimento del rapporto col tecnico Gianni Boccia. Una decisione sofferta e presa con enorme dispiacere ma con la necessità di dover dare una scossa ad un gruppo che non sta portando i risultati che la società aveva prefissato ad inizio stagione. Ringraziamo mister Boccia per il lavoro sin qui svolto perché nessuno potrà cancellare la grande cavalcata della passata stagione che ha permesso al Gallese di ritornare in Promozione dopo ben 23 lunghi anni. Allo stesso tempo il ds Andrea Scarpetta ha perfezionato l’accordo con Maurizio Forti. Il nuovo allenatore, vincitore lo scorso anno di una Coppa Italia di Promozione sulla panchina del Montalto, guiderà il primo allenamento già da domani pomeriggio. Il Doc Gallese punta tutto sulla sua esperienza e conoscenza di questo campionato: “Prendo questo impegno con grande entusiasmo. Ho avuto modo di conoscere il ds Andrea Scarpetta e mi ha dato l’impressione di una persona preparata e che conosce bene le dinamiche di questo calcio dilettantistico. Non è mai facile entrare in corsa ma al momento l’obiettivo è quello di fare più punti possibili in questa parte finale di andata e poi capire quali potranno essere gli obiettivi. Ho visto il Gallese solo con la Vigor ma le gare di Coppa sono poco indicative. Conosco bene Sciommeri e Mazzucco perché li ho già allenati a Vasanello ma il Gallese presenta tutta una rosa con giocatori validi che dovranno dimostrare da qui in avanti tutto il loro valore e ripagare la fiducia riposta in loro dalla società”.