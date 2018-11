Addio Coppa, la Flaminia esce ai rigori

Jafar Panahi torna al cinema con il suo nuovo film "Tre volti"

Roma, (askanews) - Arriva al cinema "Tre volti", quarto film girato in clandestinità del regista iraniano Jafar Panahi, vincitore del premio per la Migliore Sceneggiatura a Cannes 2018. Panahi, dopo l'arresto nel 2010 per aver preso parte alle manifestazioni contro il Presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad, vive recluso in Iran da 8 anni. Il suo nuovo film è una riflessione sui nuovi mezzi ...