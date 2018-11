Dopo il ko di Civita Castellana il Monterosi è pronto a rimettersi in carreggiata. Smaltita la delusione i ragazzi di Mariotti sono pronti a sfidare il Latte Dolce nella quattordicesima di andata. La compagine di Sassari, due lunghezze dietro ai biancorossi, è al momento la squadra più in forma del campionato con nove risultati utili consecutivi. Assente domenica scorsa per squalifica, ritroverà il suo posto al centro della difesa Gian Matteo Gasperini. Il capitano del Monterosi fa capire la voglia di riscatto che aleggia nello spogliatoio: “C’è voglia di rifarci subito. La banda Mariotti è ancora viva, una sconfitta non può scalfire quanto di buono fatto. In settimana ci siamo allenati con tutta la cattiveria e determinazione giusta. Anche la società ed il presidente Capponi ci sono stati molto vicini”. Battute Trastevere, Sff Atletico e Lanusei, pareggio con Albalonga ed Avellino. Tranne lo stop di Latina il Monterosi conferma di fare molto bene con le big del campionato: “Con le grandi squadre siamo riusciti a fare bene – prosegue capitan Gasperini – anche se in questo girone difficile pensare che ci sia una partita con meno difficoltà delle altre. Latte Dolce è una squadra forte, prendono pochissimi gol. Sappiamo che affrontiamo una delle migliori squadre del campionato e che dovremo dare tutto ma sono queste le sfide che ci esaltano”. Le statistiche dicono che il Monterosi senza Gasperini ha raccolto due sconfitte su due. Per il capitano dei biancorossi però si tratta solo una semplice coincidenza: “Abbiamo perso quelle due partite in due campi (Lupa Roma e Flaminia ndr) dove anche tante squadre hanno lasciato punti per strada. Nel mio ruolo abbiamo due giocatori forti come Giannetti e Valentini che rappresentano due giocatori affidabili e che molte squadre vorrebbero avere. Questa è una rosa ben assortita con qualità in ogni ruolo e dove tutti sono pronti a dare una mano. Quella di domenica la vorrebbero giocare tutti perché ognuno di noi vuole aiutare il Monterosi a riscattare l’opaca prova di domenica scorsa”. Solite assenze quelle di Sabatini ed Abreu. Terna arbitrale tutta toscana con il fischietto affidato a Simone Picchi di Lucca coadiuvato dagli assistenti Carpano di Siena e Venuti di Valdarno.Dopo il ko di Civita Castellana il Monterosi Fc è pronto a rimettersi in carreggiata. Smaltita la delusione i ragazzi di Mariotti sono pronti a sfidare il Latte Dolce nella quattordicesima di andata. La compagine di Sassari, due lunghezze dietro ai biancorossi, è al momento la squadra più in forma del campionato con nove risultati utili consecutivi. Assente domenica scorsa per squalifica, ritroverà il suo posto al centro della difesa Gian Matteo Gasperini. Il capitano del Monterosi fa capire la voglia di riscatto che aleggia nello spogliatoio: “C’è voglia di rifarci subito. La banda Mariotti è ancora viva, una sconfitta non può scalfire quanto di buono fatto. In settimana ci siamo allenati con tutta la cattiveria e determinazione giusta. Anche la società ed il presidente Capponi ci sono stati molto vicini”. Battute Trastevere, SFF Atletico e Lanusei, pareggio con Albalonga ed Avellino. Tranne lo stop di Latina il Monterosi conferma di fare molto bene con le big del campionato: “Con le grandi squadre siamo riusciti a fare bene – prosegue capitan Gasperini – anche se in questo girone difficile pensare che ci sia una partita con meno difficoltà delle altre. Latte Dolce è una squadra forte, prendono pochissimi gol. Sappiamo che affrontiamo una delle migliori squadre del campionato e che dovremo dare tutto ma sono queste le sfide che ci esaltano”. Le statistiche dicono che il Monterosi senza Gasperini ha raccolto due sconfitte su due. Per il capitano dei biancorossi però si tratta solo una semplice coincidenza: “Abbiamo perso quelle due partite in due campi (Lupa Roma e Flaminia ndr) dove anche tante squadre hanno lasciato punti per strada. Nel mio ruolo abbiamo due giocatori forti come Giannetti e Valentini che rappresentano due giocatori affidabili e che molte squadre vorrebbero avere. Questa è una rosa ben assortita con qualità in ogni ruolo e dove tutti sono pronti a dare una mano. Quella di domenica la vorrebbero giocare tutti perché ognuno di noi vuole aiutare il Monterosi a riscattare l’opaca prova di domenica scorsa”. Solite assenze quelle di Sabatini ed Abreu. Terna arbitrale tutta toscana con il fischietto affidato a Simone Picchi di Lucca coadiuvato dagli assistenti Carpano di Siena e Venuti di Valdarno.