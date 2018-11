VITERBESE-CASERTANA 0-0

VITERBESE (4-3-1-2) Forte - De Vito, Rinaldi, Sini, De Giorgi - Baldassin, Damiani (33' st Vandeputte), Bovo (23' st Cenciarelli) - Palermo - Saraniti, Svidercoschi (1' st Bismark) A disp. Micheli, Atanasov, Perri, Milillo, Messina, Pacilli, Otranto, Molinaro, Roberti All. Sottili

CASERTANA (4-3-1-2) Russo, Rainone, Zito, Vacca (26' pt Mancino), Blondett, De Marco, D'Angelo, Castaldo, Romano (19' st Santoro), Pinna, Padovan (19' st Alfageme) A disp. Adamonis, Floro Flores, Lorenzini, Meola All. Fontana

ARBITRO De Santis di Lecce

NOTE serata fredda, campo in buone condizioni; spettatori 1000, circa 150 da Caserta; angoli 7-4 per la Casertana. Espulso al 26' st Rainone (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Sini, Rinaldi, Bismark, De Giorgi (V); Pinna, D'Angelo (C)

Nessun gol tra Viterbese e Casertana, con i gialloblù che conquistano il primo punto della stagione. Al 20' palla ai venti metri centrale per Castaldo che si gira e di poco manda fuori alla destra di Forte. Al 24' calcio di punizione dai 20 metri decentrato sulla destra, batte Sini e la sfera colpisce il palo prima di terminare sul fondo. Al 27' cross dalla destra in mezzo all'area per Mancino che, al volo, calcia in porta centrale. Forte blocca. Al 35' calcio d'angolo dalla destra: palla tesa verso il primo palo e Rinaldi, da pochi passi, di testa tocca troppo debole per deviare in porta. La sfera termina sul fondo. Nella ripresa, al 7', cross dal fondo della fascia destra verso il centro dell'area e Baldassin di testa manda di poco alto sopra la traversa. Al 26' l’arbitro ammonisce Bismark per la Viterbese e Rainone per la Casertana: quest’ultimo era già ammonito e viene espulso. La Casertana rimane in dieci uomini. Al 37' Alfageme calcia dal limite dell'area in porta e Forte devia provvidenzialmente in angolo. Dagli sviluppi del corner l'azione offensiva ospite sfuma. Finisce 0-0.