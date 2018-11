Non ci poteva essere partita peggiore quella che chiude un trittico pesantissimo di tre gare in sette giorni. Il Monterosi infatti si avvicina alla difficile gara contro i cugini della Flaminia. Le due vittorie consecutive contro SFF Atletico e Lanusei non devono far sottovalutare l’impegno del Madami contro una squadra alla disperata ricerca dei tre punti dopo la doppia battuta d’arresto contro Cassino e Latte Dolce. Nella rifinitura di oggi il tecnico Marco Mariotti ha redarguito spesso la squadra per tenere alta l’attenzione e non far sentire il gruppo appagati dei risultati sin qui conseguiti. Vista la squalifica del capitano Gian Matteo Gasperini uno dei possibili protagonisti del match, in ballottaggio con Valentini per una maglia da titolare, è l’ex di turno Eugenio Giannetti. Dodici presenze condite da due reti in tre mesi prima del trasferimento al Dro Calcio nella passata stagione rossoblu: “Sono stato poco a Civita Castellana – afferma il difensore – col cambio di società preferii cambiare aria. La Flaminia è una squadra con valori importanti, non hanno iniziato bene la stagione ma sono certo che si riprenderanno, speriamo dalla gara dopo la nostra”. Sei presenze qui al Monterosi per Giannetti subentrato spesso dalla panchina. Il suo apporto è stato comunque fondamentale alla causa biancorosso in molti finali di gara: “Quando hai una rosa per fare un campionato importante ci sono tanti giocatori. Normale che la concorrenza sia alta. Io lavoro per farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. Questa è una società perfetta per fare calcio, organizzazione esemplare. Non manca veramente nulla per ottenere buoni risultati”. Sono appena quattro i precedenti tra le due squadre: due successi per il Monterosi (nella stagione 2016-2017), un pari ed una sconfitta (nel campionato scorso). In casa Flaminia presenti gli ex Morbidelli e Lazzarini. Arbitra il signor Giovanni Sanzo di Agrigento coi due assistenti Romano e Maione della sezione di Nola.