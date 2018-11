Marco Spano non è più il Tecnico della Virtus Acquapendente. La decisione di dimettersi nel tardo pomeriggio di sabato dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro la Querciaiola. Immediata la riunione dei massimi vertici societari che nella mattinata di domenica hanno reso nota la seguente nota informativa: "Mister Spano si è dimesso - sottolineano -. A seguito della sconfitta casalinga di ieri (sabato, ndr), mister Spano ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Virtus. La società le ha accettate. Pur riconoscendo che le colpe dell'attuale posizione di classifica non sono imputabili al mister, il quale ha dimostrato professionalità, preparazione e grande partecipazione al nuovo progetto, i risultati non lo hanno premiato. Pertanto dimostrando un ulteriore senso di responsabilità si fa da parte. La Virtus Acquapendente ringrazia il mister per tutto quello che ha fatto in questi mesi di lavoro, ed augura a Spano le migliori fortune personali e sportive. La Virtus Acquapendente, preso atto di questa nuova situazione e conscia che le colpe maggiori sono da attribuire a calciatori e società, si è messa immediatamente alla ricerca di un nuovo allenatore con un profilo giusto a riportare la Virtus su posizioni di classifica più idonee alla sua storia e al suo passato”. A far scattare la decisione il fatto che la squadra è sempre più imbottigliata nella zona retrocessione. Se le prospettive di inizio campionato erano orbitare nelle zone alte della classifica, attualmente la retrocessione in Terza categoria è pochi metri dietro l’angolo. La nuova guida tecnica esordirà sabato alle ore 14.30 trasferta allo stadio “Antonio Bozzini” di Ischia di Castro (manto in erba) per affrontare una locale Polisportiva Dilettantistica in grado sicuramente di respirare un'aria di classifica migliore.