Terza sconfitta di fila della Viterbese, che viene battuta anche a Matera nel giorno del debutto di Stefano Sottili in panchina al posto dell'esonerato Lopez. Inizio da incubo per i gialloblù, che sabato non hanno demeritato. Puniti da Plasmati, i leoni hanno trovato di fronte un Farroni insuperabile, che ha chiuso la porta, soprattutto al bomber Saraniti. Resta il fatto che la Viterbese non riesce a tirarsi fuori dai guai, ma il pronto riscatto dovrà per forza arrivare sabato prossimo allo stadio Rocchi nel confronto che già si preannuncia delicatissimo contro la Casertana.