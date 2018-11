Il ko interno contro il Cassino è stato per la Flaminia una doccia fredda che ha gelato la risalita in classifica dei falisci. Il direttore sportivo Gigi Coni, analizzando il momento negativo dei rossoblù, è stato chiaro: "La squadra deve essere consapevole dei propri limiti. Durante lo svolgimento delle partite non si può strafare, è controproducente. E poi va risolto il problema principale ossia la difficoltà di andare in gol. Facciamo troppo fatica a segnare”. La Flaminia avrà però la possibilità di rifarsi subito, visto che mercoledì è in programma il turno infrasettimanale sul campo del Latte Dolce Sassari.