La Viterbese a Matera per il riscatto

Mentre la Viterbese si appresta ad affrontare la sua prima partita della stagione con Sottili, che ha sostituito il deludente Lopez, il Matera non se la passa benissimo. Ultimo posto in classifica, complice la penalizzazione che ha portato la società di Lamberti in negativo. Nelle scorse ore è arrivato l'ultimatum della presidenza a mister Imbimbo che fino a questo momento ha raccolto solamente una vittoria. Sarà la terza partita, la prima in trasferta, per i gialloblù che devono recuperarne ancora otto. A dirigere il match sarà Daniele Rutella, fischietto della sezione di Enna. 17 presenze in Serie C: non ha mai arbitrato né la Viterbese né il Matera. Lo contraddistingue il cartellino facile: ha estratto ben 62 gialli e 6 rossi assegnando 4 calci di rigore. Sarà coadiuvato dal duo Nuzzi di Valdarno e Dell’Olio di Molfetta.

Si volta pagina e sarà ancora indisponibile il belga Vandeputte che, martedì ha assistito alla gara con la Sicula Leonzio dalla tribuna. Si allena a parte, mentre, è rientrato in gruppo l'attaccante Fabrizio Roberti presente a Matera. L'allenatore toscano trasformerà i gialloblù, probabilmente, con un 4-3-3. In porta Forte ed esterni di difesa De Giorgi e De Vito. Coppia centrale formata dal duo Sini – Rinaldi. A centrocampo Sottili ha l’imbarazzo della scelta. Da non escludere che nell’undici titolare, in mediana, ci siano Palermo, Baldassin e Bovo.

