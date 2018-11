Viterbese verso Matera, caccia al biglietto

La Viterbese comunica che è aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti per la gara contro il Matera Calcio che si disputerà sabato 10 novembre alle ore 14:30. Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle ore 19:00 di venerdì 9 novembre.

Di seguito i prezzi del settore ospiti:

CURVA NORD OSPITI: Intero 10 euro; ridotto under 18 7 euro Al listino prezzi dei tagliandi d'ingresso si dovrà aggiungere la quota per diritto di prevendita di 1,50 euro.

I biglietti delle gare casalinghe del Matera si acquistano sulla piattaforma Go2. Il punto vendita di riferimento a Viterbo è la

Tabaccheria della Palazzina, di Claudia Casti - Via della Palazzina 123 - Viterbo (Tel. 0761/307328).