Cronaca di un esonero annunciato in casa Viterbese: dopo la seconda sconfitta di fila Piero Camilli ha deciso di dare il benservito al tecnico Giovanni Lopez. Al suo posto il Comandante ha scelto di affidare la panchina gialloblù a Stefano Sottili, già in passato al Rocchi. Il tecnico toscano verrà presentato mercoledì pomeriggio alla squadra e giovedì dirigerà il primo allenamento. La Viterbese, penultima in classifica con zero punti in due partite e ben 8 gare da recuperare, sabato prossimo sarà impegnata a Matera per l'11° giornata di campionato.