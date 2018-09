A Sport in Piazza 2018 arriva anche il Bassano calcio. La Polisportiva del Presidente Antonio Fravolini sarà ospite infatti venerdì 14 settembre al parco pubblico in occasione della seconda giornata sportiva all’aperto. In questa circostanza la prima squadra – impegnata nel duro girone A di Prima categoria regionale FIGC, appena diramato – verrà ufficialmente presentata al pubblico. “Sono particolarmente felice – ha detto il consigliere comunale Alfredo Boldorini, che insieme al collega Eros Marchetti compone il gruppo di lavoro di Sport in Piazza – che la società, i dirigenti, i giocatori ed il mister abbiano accettato il nostro invito. Credo che sia la prima volta che il team di Franco Moretti venga presentato fuori dal campo di gioco in una cerimonia sportiva pubblica e questo rafforza la nostra e la loro scelta, dello stare insieme, tra la gente, in mezzo ai nostri ragazzi, sul territorio, al parco pubblico, in un luogo simbolo, collocato proprio al centro del paese. Sport in Piazza, oltre all’aspetto ludico e sportivo, sta accorciando molto le distanze sia fisiche che sociali tra i nostri concittadini che – ognuno per la sua parte – si stanno dando attivamente da fare (a cominciare proprio dai responsabili delle varie associazioni) per organizzare il proprio stand. Sarà sicuramente una bella giornata di sport, di divertimento e di inclusione, temi questi a noi molto cari, tant’è che saranno presenti contemporaneamente una delegazione del progetto SuperAbile capeggiata da Lorenzo Costantini ed anche il nostro Stefano Colletti, testimonial di Sport in Piazza 2018. Un sincero ringraziamento a Christian Quattrini, tecnico del Bassano, che – nonostante il delicato momento di preparazione atletica in vista, tra l’altro, dell’incontro di Coppa Lazio di domenica 16 settembre - ha accolto la nostra proposta”. Nei prossimi giorni la presentazione ufficiale di Sport in Piazza.