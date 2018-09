Oltre 500 appassionati hanno assistito alla presentazione ufficiale della ASD Polisportiva Fulgur Tuscania per la stagione 2018-2019. A presentare la serata, accompagnata dalla musica e dagli effetti di Mario Stendardi, il Direttore Tecnico Mauro Cecchetti che ha introdotto le new entry societarie: il nuovo Presidente Vittorio Napoli, il Direttore Generale Agostino Filippi e il nuovo Direttore Sportivo Giulio D'Alessio che hanno illustrato i progetti per il nuovo anno. Dopo i saluti istituzionali, con l’intervento del sindaco Fabio Bartolacci e il Presidente Onorario Leopoldo Liberati, è stato il turno della nuova Mascotte “Billy” realizzata dall’artista Arianna Campetelli e dallo sponsor ufficiale della società, la Pool Grafica di Stefano Pasqualoni. Poi, sul palco, oltre tutto lo staff tecnico-dirigenziale, sono salite tutte le squadre della Fulgur, dalla prima categoria alle giovanili, oltre ovviamente alle ragazze del pattinaggio artistico, le “stelline” di Tuscania. La splendida serata, è stata caratterizzata anche da esibizioni artistiche di ballerini professionisti, coadiuvati dal professionista Patrizio Ratto e sua sorella Rachele. Inoltre, la splendida voce di Nicol Fano ha interpretato l’inno ufficiale "sotto il cielo di questa città" prima del gran finale con i fuochi artificiali, la conclusione perfetta per una serata magica che apre nel migliore dei modi una stagione che si annuncia ricca di nuovi traguardi e successi da raggiungere.