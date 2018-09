Buona prestazione della Viterbese che ha battuto per 2-0 il Monterosi nell’amichevole disputata sabato pomeriggio, sul campo di Grotte di Castro. In rete, per i gialloblu, Sini nel primo tempo e Roberti nella ripresa. Le dichiarazioni di Mister Lopez nel post partita: “Ho visto una buona Viterbese che ha disputato un’ottima gara. Oggi, a differenza della scorsa settimana, la squadra ha giocato molto meglio, mettendo in campo più aggressività e cattiveria agonistica. Stiamo ritornando a quello che eravamo durante la Coppa Italia: una squadra battagliera, grintosa e difficile da affrontare. Sono molto soddisfatto anche del mercato e sono convinto che saremo una squadra protagonista di questo campionato in qualsiasi girone”. Saraniti e Pacilli, ultimi due arrivati dalla campagna acquisti, saranno a disposizione di Mister Lopez da lunedì 3 settembre.