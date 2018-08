Viterbese e Saraniti sempre più vicini

La Viterbese cerca di stringere per portare Andrea Saraniti a Viterbo. Nella giornata di ieri la società si è fatta avanti per cercare di strappare l’attaccante del Lecce alla concorrenza del Catanzaro. Un altro nome che potrebbe arrivare è quello di Mario Pacilli, anch’esso dei salentini. Durante i giorni scorsi si è parlato molto di un possibile ritorno a Viterbo del bomber palermitano. Nei sei mesi passati a Lecce, da gennaio di quest’anno fino a fine campionato, ha conquistato la vittoria del girone C con 13 presenze e 5 reti firmate. Il giocatore arrivava dalla Virtus Francavilla, dove aveva segnato 9 reti in 20 partite disputate durante la prima metà della stagione. Se dovesse arrivare, Saraniti sarebbe la punta centrale che la società di Via della Palazzina cerca insistentemente da ormai due settimane. La Viterbese deve battere la concorrenza del Catanzaro, il quale sembra sfavorito per questa lotta. Infantino, altro attaccante accostato ai gialloblù e militante proprio nei calabresi, rimarrà ai giallorossi per volere del suo allenatore Autieri e questo spiana la strada alla trattativa tra Saraniti e la Viterbese. I Leoni vogliono essere protagonisti in campionato quanto lo sono stati sul mercato ed il suo approdo sarebbe la ciliegina sulla torta finale.