Onano Sport corsaro sul campo della Torrese (0-1)

TORRESE-ONANO SPORT 0-1

RETE 10' pt L. Mancini

TORRESE Diara, Magini (33' st Zanoni), Riccini (14' st Avitabile), Stabile, Giovannini, Door Long, Pallottino (39' st Ghinassi), Bisti (32' st Nardini), De Oliveira (18' st Pieri), Sidime, Daffeh A disp. Lika, Okoro, Galli, Evangelisti All. Manucci

ONANO SPORT Alberelli, Illiano, Uderzo, Lanzi (46' st Silvestrini), Ciparchia (3' st Frosoni), Fabbri (12' st Sforza), Granocchia (44' st Merli), Mancini, Onori, Agostini, Pala A disp. Sabatini, Felici, Castiello All. Paris

ARBITRO Stentella di Viterbo

NOTE ammoniti. 23' pt Agostini (OS), 28' pt Pallottino (T), 10' st Stabile (T)

Sconfitta immeritata per la Torrese contro l'Onano Sport (0-1). A condannare i ragazzi di Manucci ci pensa un rigore calciato perfettamente da Mancini. A nulla serve manovrare in maniera sufficientemente continua e pericolosa (ben undici le azioni orchestrate). Imprecisione in fase di finalizzazione ed un attento Maico Alberelli sbarra la strada a Caio Oliveira Do Santos, Daffeh, Magini, Stabile. Avitabile, Door Long. Super Ciparchia tra le file ospiti teleguidati perfettamente da coach Damiano Paris. Per lui una traversa al 19' della ripresa e due bei movimento che innescano altrettante conclusioni fuori di poco. Crescono i giovani come Samuel Pala. Proteste bipartisan sulla direzione gara. Al 28' del primo tempo la Torrese reclama per un fallo in area su Pallottino. Mentre a nove minuti dalla fine sono gli ospiti a reclamare per un fallo di mano in area dei locali. In entrambi i casi l’arbitro premia più gli interventi difensivi che le soluzioni offensive.