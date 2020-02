La Viterbese ha convocato 25 giocatori per le prossime sfide in trasferta contro Bisceglie e Rende

Calabro ha convocato 25 giocatori per la doppia trasferta che attende la Viterbese tra Puglia e Calabria. Mercoledì alle ore 18.30 gialloblù di scena a Bisceglie nel turno infrasettimanale. Domenica 1° marzo, invece, è in programma il match con il Rende. Due partite nel giro di cinque giorni per consentire ai leoni di conquistare punti utili a risalire la classifica.

Da notare che nella lista manca Besea, ancora ko dopo il brutto infortunio rimediato domenica scorsa al Rocchi nella gara persa 3-1 con il Potenza. I convocati: Pini, Biggeri, Vitali, Maraolo, Negro, Markic, De Giorgi, Baschirotto, Bianchi, Zanoli, Bensaja, Bezziccheri, Antezza, Simonelli, E. Menghi, Urso, De Falco, Scalera, Corinti, Errico, De Santis, Molinaro, Volpe, Bunino, Tounkara.