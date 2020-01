La Flaminia si ferma ad Albano, battuta per 2-0

ALBALONGA-FLAMINIA 2-0

RETI 22' pt Succi; 43' st Magliocchetti

ALBALONGA (4-3-3) Frasca 6,5 - Carruolo 6, Pace 6 (35' st Capogna sv), Sevieri 6 (17' st Riccucci 6, 40' st Paolelli sv), Santoni 6,5 - Sossai 6,5, Succi 6,5, Di Cairano 6 - Cardillo 6, Casimirri 6 (24' st Louzada Da Silva 6), Bosi 6 (30' st Magliocchetti 7) A disp. Di Biasio, Del Prete, Iurato, Barbarossa All. Venturi 7

FLAMINIA (4-3-3) Montesi 6 - Battistelli 5,5 (8' st Tocci 5,5), Carta 5,5 (41'st Fapperdue sv), Barone 6, Modesti 6 - Panini 6, Staffa 6, Lazzarini 6 - Morbidelli 6, Guadalupi 6 (19' st Ortenzi 5,5), Sirbu 5.5 (25' st Polizzi sv) A disp. Maltempi, Buffolino, Stentella, Rizzo, Bravini All. Punzi 5

ARBITRO Lipizer di Verona 6

NOTE ammoniti Frasca, Carruolo, Pace, Sevieri (A); Carta, Panini, Ortenzi (F)

Si interrompe dopo cinque vittorie di fila la serie positiva della Flaminia, sconfitta per 2-0 ad Albano Laziale. In casa della Flaminia il tecnico Francesco Punzi ha mostrato la propria delusione per una sconfitta che non avrebbe meritato.

“Per come si è sviluppata la partita avremmo meritato certamente di più – ammette l'allenatore – anche perché abbiamo creato varie situazioni e non siamo stato fortunati nel finalizzarle. Abbiamo lottato e alla fine abbiamo pagato a caro prezzo degli errori contro una squadra comunque importante quale è da considerarsi l'Albalonga”.