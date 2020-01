La Viterbese acciuffata in extremis dal Bari

VITERBESE-BARI 1-1

RETI 3' pt Bensaja (V); 49' st D'Ursi (B)

VITERBESE (4-3-3) Pini 6 - Markic 6.5, Milillo 6, Bianchi 6 (39’ st Zanoli sv), Baschirotto 6 - Bezziccheri 6, Besea 6, Errico 6.5 (39’ st Urso sv) - Bensaja 7, Culina 6 (11’ st Bunino 6), Molinaro 6.5 (42’ st Sibilia sv) A disp. Maraolo, Vitali, E. Menghi, M. Menghi, Ricci All. Calabro 6

BARI (4-3-1-2) Frattali 6; Berra 6 (38’ st Ferrari sv), Sabbione 6, Di Cesare 6, Perrotta 5.5 (13’st Costa 6); Schiavone 6, Bianco 6, Hamlili 6 (22’ pt Awua 5.5, 38’ st Corsinelli sv); Terrani 5.5 (13’ st D’Ursi 7) - Antenucci 6, Simeri 5.5 A disp. Liso, Marfella, Esposito, Folorunsho, Kupisz All. Vivarini 6.5

ARBITRO Zufferli di Udine 6

NOTE spettatori 1.600 circa (la metà ospiti). Ammoniti: Pini, Bianchi, Bezziccheri, Milillo (V). Angoli: 2-2. Recupero: 3’ pt; 5' st

Pareggio amaro per la Viterbese. Se alla vigilia tutti avrebbero firmato per un punto contro il Bari, al termine dei 90' sono stati i biancorossi a ritenersi più soddisfatti. La gara si era messa bene per i gialloblù, in vantaggio al 3' con Bensaja. La gara è stata gagliarda come chiedeva l’allenatore Calabro, ma la qualità dei singoli biancorossi è venuta fuori ed al 94' D’Ursi ha gelato un Rocchi gremito.

“Torno a casa deluso per il risultato, ma molto soddisfatto della prestazione dei miei giocatori - ha esclamato il tecnico della Viterbese –. Se avessimo avuto anche altri elementi disponibili, potevamo anche colpire meglio in contropiede. Non ricordo tiri in porta del Bari nel primo tempo e loro nelle ultime partite hanno sempre tirato molto.Il pallino del gioco è stato in mano agli ospiti, ma non si poteva pensare di fare diversamente. Alla vigilia non potevamo pensare di essere presuntuosi e fare la partita. L’avevamo preparata così. Questo atteggiamento deve diventare una nostra prerogativa sempre".