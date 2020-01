Colpaccio della Viterbese, arriva il bomber Cristian Bunino

"Userò questi tre mesi per convincere tutti dando il massimo. Anche perché in allenamento ho visto che l’organico è composto da ragazzi che hanno tanta voglia di fare ed emergere". Ha esordito così l’attaccante Cristian Bunino nel giorno della sua presentazione ai tifosi gialloblù. E’ lui il primo acquisto della Viterbese pronto ad aiutare i compagni sin da subito nella corsa play off. "Non avrei alcun problema a esordire già domenica perché mi sono allenato sempre con il Padova e fisicamente mi sento bene". Si ispira a Ciro Immobile per le movenze, il suo idolo è Ibrahimovic, e questo fa ben sperare, ma la determinazione è già da massima serie