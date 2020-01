La Viterbese pareggia in amichevole contro la Pianese

SpaceX ha portato in orbita altri 60 satelliti di Starlink

Roma, 7 gen. (askanews) - afp 2.44 SpaceX ha portato in orbita altri 60 mini-satelliti di Starlink, come parte dell'ambizioso progetto per costruire una costellazione di migliaia di satelliti intorno alla Terra per trasmettere Internet. Il gruppo di satelliti, il terzo, è stato lanciato su un razzo Falcon 9, dalla base di Cape Canaveral, in Florida. Ora quelli in orbita sono circa 180. ...