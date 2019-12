La Monti Cimini acquista l'attaccante ex Eretum Matteo Federici

Matteo Federici sotto l’albero di Natale della Polisportiva Monti Cimini che addolcisce l’amarezza per il ko contro la Vigor Perconti con un altro grande colpo di mercato. Il forte centravanti classe ‘86 che ha vestito le maglie di Anagni, Valle del Tevere ed Eretum Monterotondo è un nuovo attaccante della Polisportiva Monti Cimini. Il club dei presidenti Pecci e Patrizi insieme al diesse Andrea Scarpetta hanno voluto fare un ulteriore regalo a mister Scorsini per andarsi a giocare le proprie chance nella seconda parte di stagione. Il direttore sportivo ha chiuso in mattinata il trasferimento del bomber con oltre 200 gol in carriera: “Matteo Federici è un occasione che non potevamo farci sfuggire, un attaccante Top che come caratteristiche mancava al nostro parco offensivo. In un campionato così duro e così difficile Federici rappresenta per noi una risorsa importantissima che ho fortemente voluto mettere a disposizione del mio allenatore. Appena ho saputo di questa possibilità ho cercato di trasmettere al ragazzo l’importanza di venire a far parte della Famiglia PMC e del nostro Progetto. Spero di aver fatto un bel regalo di Natale a tutta la società e la ringrazio per avermi dato la possibilità di chiudere questa operazione di mercato”. Matteo Federici entusiasta di questa nuova avventura: “Difficile dire di no alla Pmc. Avevo una decina di squadre dietro ma il pressing del direttore mi ha convinto. Conosco il mister e tanti altri compagni. Arrivo a Vignanello per aiutare la Pmc a giocarsi qualcosa d’importante nel girone di ritorno”.