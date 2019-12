Il Monterosi ufficializza l'acquisto del fantasista Capodaglio

Il Monterosi ha il piacere di annunciare la firma di uno dei più forti centrocampisti laziali dell’ultimo decennio. Paolo Capodaglio, oltre 250 presenze tra i professionisti con le maglie di Teramo, Paganese, Juve Stabia, Lupa Roma, Casertana e Feralpisaló, ha deciso di sposare il club del presidente Luciano Capponi il quale, dopo Renan Pippi, consegna a mister D’Antoni un altro bel regalo di Natale. Capodaglio ha voluto Monterosi con tutte le sue forze: “E’ un treno che non potevo assolutamente perdere – afferma il centrocampista – Non sono più giovanissimo, avere l’ambizione e la possibilità di giocarsi un campionato con una grandissima squadra come il Monterosi era una possibilità che dovevo cogliere al volo a tutti i costi. Arrivo in una grande società come quella del presidente Capponi, una persona ambiziosa che vuole portare il Monterosi ai vertici del calcio laziale”.

Con gli arrivi di Pippi prima e Capodaglio ora la coppia Donninelli-D’Antoni ha voluto accrescere la qualità e soprattutto la competitività della rosa. Ma al centrocampista romano piacciono queste sfide: “Da quello che mi hanno raccontato arrivo in un ambiente sano, molti giocatori li conosco molto bene. Una rosa di grande qualità fa diventare ancora più competitivo sia l’allenamento settimanale sia la partita della domenica. E’ solo un bene essere tanti e tutti forti. Sicuramente vincere non sarà facile ma cercherò di dare il mio contributo per raggiungere questo traguardo”. Il nuovo giocatore biancorosso ha svolto l’allenamento di rifinitura ed è convocabile per il match di domenica pomeriggio contro il Cannara.