La capolista Monterosi riceve il Cannara per centrare la terza vittoria consecutiva

Ancora un match casalingo per il Monterosi che, al Martoni contro il Cannara, chiuderà le gare interne del girone d’andata. I biancorossi del presidente Luciano Capponi vogliono a tutti i costi proseguire la striscia fatta di dodici risultati utili consecutivi. Dopo il bottino pieno con Bastia e Sangiovannese la compagine viterbese può centrare la terza vittoria consecutiva. Gli umbri lottano per la salvezza e non verranno di certo al Martoni a fare la vittima sacrificale. Di questo ne è sicuro il direttore sportivo Emiliano Donninelli: “Proprio perché nel suo trascorso ha fatto vedere qualità importanti il Cannara non va sottovalutato. Squadra scorbutica che verrà a Monterosi a cercare di fare punti. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. Diventa d’importanza primaria perché ci porta a chiudere il girone d’andata nella delicata sfida in casa del San Donato Tavernelle”. Torna Davide Buono che ha scontato i due turni di squalifica ma prosegue l’emergenza attacco.

Domenica si è fermato Jacopo Sciamanna che rivedremo probabilmente nel 2020 per l’infortunio alla caviglia subito domenica con la Sangiovannese poco dopo il gol. Roberti è tornato ad allenarsi in gruppo dopo due mesi ma difficilmente, secondo il ds Donninelli, farà parte dei convocati: “Ormai stiamo convivendo con questa emergenza sin dall’inizio di questa stagione. Fabrizio è a buon punto ma non farà parte della partita. Fortunatamente abbiamo un Renan Pippi che per noi, nonostante sia qui da una settimana, non è un giocatore nuovo da integrare”. Fischia il signor Cristian Robilotta di Sala Consilina.