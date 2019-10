AGLIANESE-MONTEROSI 0-1

RETE 46' st Simoncelli



AGLIANESE Bacci, Di Vito, Panelli (25′ st Collecchi) Giannini, Fedi, Ghidotti, Rozzi (30′ st Kanteh), Del Colle, Nieri M. (40′ st Vangi), Rosati (36′ st Zocco) Malotti (31′ st Castellani) A disp. Cipriani, Granucci, Della Massa, Rinaldi All. Iacobelli

MONTEROSI Marciano, Piroli, Petti, Costantini, Buono, Esposito, Angelilli, Traore (47’ st Canestrelli), Roberti (30’ pt Simoncelli), Mastrantonio (43’ st Persichini), Sciamanna (43’ st Marianeschi) A disp. De Maio, Gasperini, Dekic, Squerzanti, Massimo All. D’Antoni

ARBITRO Ursini di Pescara

Col carattere, la determinazione ma anche la forza di saper soffrire e colpire l’avversario nel finale quando meno se lo aspetta. Sono probabilmente queste le vittorie che fortificano un gruppo, ne fanno magari un punto di svolta della stagione. Il Monterosi sapeva benissimo che la trasferta in casa dell'Aglianese rappresentava una chiave di volta in vista della sfida di domenica prossima con la capolista Grosseto. I biancorossi di D’Antoni l’hanno fatta loro ancora una volta nel finale, grazie alla zampata di Simoncelli al minuto 91′. Partita che si era messa quasi in salita per la sostituzione di Roberti dopo mezz'ora a causa di un risentimento al polpaccio (al suo posto proprio il match winner Simoncelli). Primo tempo che scivola via. Nella ripresa il Monterosi alza il baricentro e prende campo. Costantini ed Angelilli vanno vicini al vantaggio. Nella parte finale di gara le maggiori emozioni con la rete annullata ad Andrea Costantini, il miracolo di Marcianò che salva su un disimpegno sbagliato di Esposito e la rete a tempo scaduto di Simoncelli sulla bellissima giocata di Axel Traore e Persichini che vale i tre punti ed il secondo posto in classifica, in compagnia del Foligno, alle spalle del Grossetto. Ed i toscani, avanti di una lunghezza, saranno ospiti proprio domenica prossima al Martoni. Il campionato entra nel vivo ed il Monterosi c’è.