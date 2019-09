Al Monterosi basta un gol

MONTEROSI FC-POMEZIA 1-0

MONTEROSI: Marcianò, Piroli (17’st Persichini) Petti (34’st Squerzanti), Costantini, Buono, Esposito, Angelilli, Traoré (17’st Dekic), Roberti, Mastrantonio (24’st Marianeschi), Sciamanna (13’st Simoncelli). A disp. De Maio, Gasperini, Squerzanti, Canestrelli, Guidarelli. All. D’Antoni

POMEZIA: Stasi Ceparano (34’st Di Agostino) Colantoni Fusaroli Lisari Morelli Lo Pinto (45’st Arduini) Paglia Massella Evacuo (25’st Bertino) Fatati. A disp. Mastella Gallo Ruggiero Nannini Minghella Gamboni. All. Bussi

ARBITRO: Alessio Schiavon di Treviso

Reti: 37’st Costantini

Note – ammoniti Paglia, Fusaroli, Morelli, Massella (P), Angelilli, Marianeschi (M). Al 41’st espulso Lisari. Recupero 0’-6’

Il Monterosi FC torna alla vittoria dopo i due sfortunati match contro Grassina e Flaminia e la trasferta di Coppa Italia, 1-0 firmato Costantini che riporta in quota la formazione di David D’Antoni dopo novanta minuti di assalto alla difesa avversaria. Il Pomezia schiera in campo l’ex Lo Pinto lasciando Gamboni e Nannini in panchina. Il primo tempo è interamente colorato di biancorosso, l’unica formazione a spingersi in avanti e creatrice di buone occasioni già dai primi minuti con le conclusioni terminate oltre la traversa di Mastrantonio e Petti. Al minuto 13 un cross dalla destra dà la possibilità a Roberti di portare in vantaggio i padroni di casa: libero da marcature il bomber ha tutto il tempo di stoppare ed insaccare il pallone in rete, ma il direttore di gara annulla il gol per posizione di fuorigioco. A seguire ancora dominio Monterosi con i molteplici tiri di Sciamanna, che impegnano il portiere Stasi. Il Monterosi mostra un buon gioco ed una tattica efficace dovuta al pressing operato dai centrocampisti, più volte recuperatori di palloni in zone pericolose del campo; termina quindi il primo tempo e Marcianò non si è nemmeno dovuto sporcare i guanti, ai padroni di casa è mancata solo la rete. Concluso l’intervallo l’atteggiamento in campo non cambia, al minuto 57 ancora sfortunato il Monterosi: Buono per Mastrantonio che di testa colpisce la traversa. Dopo un assedio durato praticamente 82 minuti i biancorossi trovano la rete con il proprio capitano: calcio d’angolo battuto verso il limite dell’area di rigore, Costantini è libero di calciare e beffare difesa e portiere. Al triplice fischio il Monterosi può festeggiare la vittoria che mancava dalla seconda giornata di campionato, stanziandosi nelle zone più alte della classifica, a pari punti (10 in totale) con i prossimi rivali dell’Aglianese.