Antonini Čulina è un nuovo giocatore della Viterbese

La Viterbese comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Antonini Čulina. Il centrocampista classe ‘92 con passaporto croato arriva alla corte di mister Lopez dall’Inter Zapresic, dopo un passato in Serie B con le maglie dello Spezia e del Varese con le quali ha collezionato un totale di 28 presenze e dove ha messo a segno anche 2 reti. Il calciatore, inoltre, vanta 33 presenze e 10 gol in Super League con la maglia del Lugano e in Prva Liga (massima serie del campionato croata) 71 presenze e 9 reti con la maglia del Rijeka, squadra con la quale ha esordito tra professionisti. Inoltre, con il Rijeka ha debuttato in UEFA Europa League al turno preliminare nell’estate del 2013. Čulina, infine, vanta un’esperienza in Polonia con il KS Cracovia e 13 presenze collezionate in nazionale croata tra le formazioni Under 19 e Under 21.