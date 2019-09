VITERBESE-PICERNO 1-2

RETI 26’pt Caidi (P), 32’ pt Santaniello (P); 13’ st Tounkara (V)

VITERBESE (3-4-1-2) Vitali - Atanasov, Markić, Baschirotto - De Giorgi, De Falco (1’ st Besea), Antezza, Errico - Bezziccheri (1’ st Pacilli) - Tounkara, Volpe (1’ st Molinaro) A disp.Biggeri, Maraolo, Milillo, Corinti, Svidercoschi, Zanoli, Urso, Ricci, Bianchi All. Lopez

PICERNO (3-5-2) Pane - Fontana, Caidi, Bertolo - Kosovan, Calamai (20’ st Melli) Pitarresi, Vrdoljak, Guerra (42’ st Fiumara) - Santaniello, Sparacello (20’ st Calabrese) A disp. Cavagnaro, Soldati, Vacca, Esposito, Ruggieri, Donnarumma, Nappello, Sambou, Montagno All. Giacomarro

ARBITRO Frascaro di Firenze

NOTE giornata variabile e mite; campo non in perfette condizioni, spettatori 1300 circa con una cinquantina di tifosi ospiti. Espulso al 25’ st Baschirotto (V). Ammoniti: Atanasov, Tounkara, Antezza (V); Calabrese, Vrdoljak (P). Angoli 6-1.

La prima sconfitta stagionale della Viterbese è arrivata al “Rocchi”, dove ha vinto il Picerno 2-1, espugnando così la tana dei leoni. Lopez ha confermato il 3-5-2 annunciato con Bezziccheri sulla linea della trequarti campo. La gara non è stata spettacolare ed è risultata molto tattica. I gialloblù hanno sfiorato la rete con Tounkara, bravo a girare verso la porta un cross di Errico dalla fascia sinistra: il portiere avversario Pane ha salvato il risultato deviando in angolo. Il Picerno ha colpito due volte tra il 26' ed il 32': prima Caidi ha indovinato l’angolino da dentro l’area di rigore; poi Santaniello di testa ha deviato in rete un cross dalla sinistra di Bertolo. I gialloblù sono rimasti storditi e il primo tempo è terminato con gli ospiti in vantaggio. La ripresa è stata più vivace da parte dei padroni di casa ed al 12' Errico ha servito un assist al bacio per Tounkara, il quale ha dimezzato lo svantaggio da pochi passi. I gialloblù hanno tentato di aumentare la pressione, ma al 25' Baschirotto ha subìto il secondo giallo della sua partita lasciando i propri compagni in dieci. Nonostante l’uomo in meno la Viterbese ha provato a farsi pericolosa, ma il Picerno ha condotto in porto la vittoria. "C'è mancata qualità a centrocampo e proprio l’esperienza necessaria per gestire la partita - ha detto in conferenza stampa l’allenatore dei viterbesi, Giovanni Lopez -. Il primo tempo abbiamo giocato male, la ripresa è stata dettata dalla grande voglia di riequilibrare la gara e su questo devo fare elogio ai ragazzi. Alcuni hanno anche rischiato l’infortunio per cercare di riprenderla. Dobbiamo migliorare". La Viterbese è una squadra giovane che deve puntare alla salvezza: “Ho visto troppo entusiasmo da parte di tutti. Noi dobbiamo puntare ai 40 punti e saremo soddisfatti. Siamo atterrati nel nostro campionato".