In vendita i biglietti per Viterbese-Picerno, partita valida per la terza giornata del girone C di serie C in programma domenica 8 settembre allo stadio "Enrico Rocchi" (ore 17.30). Di seguito i prezzi dei titoli di ingresso in ogni settore (esclusi i diritti di prevendita): tribuna vip intero 30 euro (ridotto donne e under 15, 20 euro); tribuna centrale 20 euro (ridotto donne e over 65, 10 euro, ridotto "Piccoli leoni" under 15, 7 euro); tribuna laterale 15 euro (ridotto donne e over 65, 10 euro, ridotto "Piccoli leoni" under 15, 5 euro); curva nord 10 euro (ridotto donne 5 euro, "Piccoli leoni" under 15, 4 euro); curva ospiti 10 euro. I biglietti per il settore riservato ai tifosi del Picerno possono essere acquistati on line sul sito www.go2.it. Intanto lunedì 9 settembre alle 21.30 al campo Pro Roma (via Verrio Flacco, 41, Roma) le leonesse della Viterbese Femminile inizieranno la preparazione. Ricordiamo a tutte coloro che fossero interessate a provare ad allenarsi che le sedute del 4 e 6 settembre alle 21.30 sono a porte aperte, sempre presso il campo Pro Roma.