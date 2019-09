BARI-VITERBESE 1-3

RETI 31' pt e 46' st Tounkara (V); 21’ st rig. Antenucci (B), 31' st Bezziccheri (V)

BARI (4-3-3) Frattali 5,5 - Kupisz 5,5 (40' st Ferrari sv), Di Cesare 6, Sabbione 5 (1' st Perrotta 5,5), Costa 6 - Schiavone 5,5 (29'st Simeri sv), Hamlili 6, Scavone 5,5 - Terrani 5 (1' st Floriano 5,5), Antenucci 6, Neglia 5,5 (13' st D'Ursi 5,5) A disp. Marfella, Esposito, Bolzoni, Corsinelli, Cascione, Berra All. Cornacchini 5

VITERBESE (3-5-2) Vitali 6,5 - Baschirotto 7, Atanasov 7, Markic 6,5 - De Giorgi 6,5, Errico 6, Antezza 6,5, Bezziccheri 7, Vandeputte 7 (35' st Molinaro sv) - Volpe 6,5 (9' st De Falco 6,5), Tounkara 7,5 A disp. Pini, Biggeri, Scalera, Milillo, Corinti, Svidercoschi, Pacilli, Messina, Ricci, Bianchi All. Lopez 7

ARBITRO Marcenaro di Genova 5,5

NOTE spettatori 13.000. Ammoniti: Antezza, Errico, Tounkara per gioco scorretto. Angoli: 8-6 per il Bari. Recupero tempo: 0 pt.; 3 st

La Viterbese scrive una delle pagine più belle della sua storia espugnando il “San Nicola” di Bari e volando al primo posto del girone C, di Serie C insieme a Catania e Ternana. Exploit del team di Giovanni Lopez che vince con il punteggio di 3-1 sulla squadra che da molti addetti ai lavori è accreditata come favorita alla vittoria del campionato. E questo dato dà maggiore peso a un successo che, nella Tuscia, è accompagnata da grande gioia. Impatto più che positivo in campionato per il club laziale: la prossima settimana affronterà tra le mura amiche il Rieti, provando a conquistare la terza vittoria consecutiva.