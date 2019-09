MONTEROSI-FOLLONICA GAVORRANO 1-0

RETE 26' pt Angelilli

MONTEROSI Marcianò, Piroli, Petti, Costantini, Buono (91′ Gasperini), Esposito, Angelilli, Traore, Roberti (87′ Marianeschi), Mastrantonio (87′ Persichini), Sciamanna (61′ Simoncelli) A disp. De Maio, De Vittoris, Dekic, Ruggiero, Squerzanti All. D’Antoni

FOLLONICA GAVORRANO Wobleswski, Dell’Aquila (75′ Lepri), Bruni, Placido (61′ P. Carcani), Grifoni (61′ Lamioni), Lombardi, Pardera, Conti (80′ Vanni), Ferraresi, Berardi, Brega A disp. N. Carcani, Ombra, Ferrante, Vanni, Palmese, Costanzo All. Bonuccelli



ARBITRO Giacometti da Gubbio

NOTE Ammoniti: 38′ Pardera (FG), 43′ Berardi (FG), 56′ Dell’Aquila (FG), 80′ Piroli (M). Recupero: 0' pt; 4' st.

Un’altra vittoria di misura per il Monterosi FC, quanto basta per chiudere la pratica Follonica Gavorrano e guadagnare i primi 3 punti disponibili del campionato di Serie D Girone-E. I biancorossi, mai sotto pressione per l’intera durata del match, vincono al Martoni con la rete di Angelilli. Per l’esordio in campionato mister D’Antoni si affida al solito modulo ed un centrocampo composto da Mastrantonio, Buono ed il giovanissimo Traore dal primo. I minuti iniziali sembrano di buon auspicio, tanto che al 14°, dopo un passaggio perfetto di Buono a pescare Roberti, il difensore Ferraresi trattiene e atterra il portatore di palla con conseguente calcio di rigore per il padroni di casa. Alla battuta del penalty si presenta Sciamanna, ma l’attaccante biancorosso è sfortunato: tiro rasoterra poco angolato, Wobleswski fa suo il pallone. Ma dieci minuti più tardi il Monterosi riesce a trovare la gioia del meritato gol: calcio d’angolo di Buono diretto verso il primo palo, Angelilli, che si era guadagnato il corner, svetta su tutti ed imbuca il pallone dove il portiere degli ospiti non può arrivare, 1-0. Termina così il primo tempo, ed al ritorno dagli spogliatoi le due squadre vengono accolte da una pioggia molto fitta, che probabilmente ha condizionato il resto del match, povero di occasioni. Da annotare però l’ottima prestazione di Marcianò, pulito nelle uscite e protagonista di alcuni ottimi interventi prima del triplice fischio. Il Monterosi può quindi gioire dell’ottimo inizio nel girone in attesa della prima trasferta del campionato, in programma settimana prossima contro i toscani dello Scandicci.