VIGOR ACQUAPENDENTE-BASCHI 5-4

RETI 9' pt, 20' pt e 24' pt Zhar (VA), 10' pt M. Arcangeli (VB); 15' st Biancarini (VB), 27' st Chiavarino (VA), 36' st R. Fedeli (VB), 40' st A. Filoni (VA), 42' st Isidori (VB)

VIGOR ACQUAPENDENTE Patisso (1' st Mearelli), V. Filoni, Chiavarino, Bellacima, Gimmelli, A. Finocchi, S. Broccatelli, Colonnelli (20' st Scatena), Serafini (1' st A. Filoni), Zhar, Bedini (28' st Renzi) All. Broccatelli

VIRTUS BASCHI Provenzani, Festa (1' st Antonelli), M. Fedeli (9' st Ricci), Papaccio (15' st Chiavari), M. Arcangeli (1' st Allegri), E. Arcangeli (18' st Trincia), Ceccarelli, Palmieri (1' st Di Noto), Biancarini, R. Fedeli, Biancalana (1' st Isidori) All. Filippi

Vittoria della Vigor al terzo tentativo, grazie al 5-4 sulla Virtus Baschi. Esplosiva la fase offensiva (5 reti e altre 25 nitide occasioni). Statistiche in ascesa per bomber Ayoub Zhar (3 reti e 5 palle gol fallite per poco) e per il fuoriquota Alessio Bedini (un paio di accelerazioni sulla fascia da incorniciare, una traversa, tre belle occasioni fallite per poco). Sempre più interessanti gli inserimenti dei centrocampisti avanzati. Al suo esordio in assoluto Andrea Filoni segna, colpisce una traversa, e fallisce di poco un paio di ghiotte occasioni. Sempre più intraprendente Alessandro Finocchi (pregevoli le sue quattro conclusioni a rete), ed i fuoriquota Giacomo Scatena ed Alessio Chiavarino (una rete per lui) che macinano chilometri e si adeguano a ritmo giusto ai tempi di gioco. Privo di Nencione, Ambrosini, Marco Broccatelli, Giunta, Francesco Finocchi il roster stenta ancora a digerire i meccanismi di interdizione.. Qualche distrazione di troppo e un paio di leggerezze fanno divertire una squadra umbra. Che seppur di ben due Categorie inferiori può sbandierare con felicità di aver realizzato quattro reti. Dopo un primo tempo da abbondante sei in pagella (una rete subita e solo una paio di buoni movimenti concessi a Matteo Arcangeli e Biancalana), la fase fatica ad assimilare il turn-over. Tre reti subite ed altrettanti percussioni di Isidori per un totale di sei situazioni di difficoltà annunciano che c’è ancora da lavorare. A partire già dalla gara amichevole di mercoledì 28 contro un Sorano che sicuramente sarà in grado di fornire chiavi di lettura più difficili del Baschi.